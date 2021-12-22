Фигуристки группы Этери Тутберидзе пропустили первую тренировку на льду ДС «Юбилейный» перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов в своем телеграм-канале, спортсменки из группы Тутберидзе, которые попали в третью тренировочную группу (с 17:55 по 18:30 мск), не появились на льду — в их числе Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Майя Хромых и Аделия Петросян.

На занятии из третьей группы присутствовала только Вероника Яметова.

Пропуск тренировки может быть связан с последующей жеребьевкой чемпионата России по фигурному катанию, старт которой назначен уже на 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию жеребьевки можно будет найти здесь.