Российская фигуристка, чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о том, с кем из группы Этери Тутберидзе она чаще всего общается.

«Меня поддерживает моя любимая банда: Аня Щербакова, Даша Усачёва. Просто люблю, не могу. Аня, удачи (прим. ред. на чемпионате России). Даше — скорейшего выздоровления. Это моя банда», — сказала Косторная в ролике вопросов и ответов на своем ютуб-канале.

Также Косторная подчеркнула, что на тренировках ей помогают и мальчики — Морис Квителашвили и Ника Егадзе.

«Они всегда что-то подсказывают. Если видят, что прямо совсем какая-то ерунда происходит, всегда подъедут и подскажут, что и как», — сказала Косторная.

Напомним, Алена Косторная из-за перелома руки не примет участие в чемпионате России 2022. Дарья Усачева пропускает турнир из-за травмы бедра.