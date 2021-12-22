Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о том, какое качество характера ей нравится в себе и раздражает — в других людях.

«Любимая черта характера? Упертость. Это мешает иногда, а иногда помогает. Если направить в нужное русло, вообще будет огонь», — рассказала Косторная в новом видео на своем ютуб-канале.

Насчёт нелюбимого качества в людях Косторная постаралась привести конкретный пример.

«Наверное, это называется обесценивание чужого труда. Смысл такой. Вам с вашим коллегой дали задание – допустим, сделать научную работу в институте. Он делает свою работу плюс-минус хорошо, ты тоже приемлемо», — отметила Косторная, добавив, что после преподаватель указывает вам на ошибки и недочеты, а позднее коллега начинает обелять себя и очернять другого.

«Ты фигню сделала в своей части, а моя хорошая». При этом он не задумывается, что раз работают оба, то ошибки у обоих. Это коллективная работа, и виноваты все вместе», — сказала Косторная, добавив, что терпеть не может такое качество в людях.

«Прямо с вертухана готова треснуть за такое», – заключила Косторная.