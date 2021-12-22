Российская фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная рассказала о том, какой элемент в программах ей не нравится больше всего.

В своём новом видео с вопросами и ответами на собственном ютуб-канале Косторная рассказала о том, что ко всем элементам относится примерно одинаково, но больше всего не любит исполнять риттбергер.

«Как бы я его не прыгнула, мне всегда кажется, что он кривой, он неудобный… Это не поменять», — сказала фигуристка.

Также Косторная отметила, что не умеет делать кантилевер. «Я не понимаю, как это делается, что нужно напрячь, чтобы он у тебя получился. В целом, я просто как сопля ложусь на лед», — сказала фигуристка.

Напомним, из-за травмы кисти руки Алена Косторная не примет участие в предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Фигуристка, по ее словам, получила перелом правой руки при падении на тренировке с акселя.