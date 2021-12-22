Петербургский СКА начал матч против московского ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Игра проходит в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Исход матча изменит расклад сил в Западной конференции. Победитель игры может единолично возглавить таблицу. После 40 сыгранных матчей СКА идёт первым с 56 очками, ЦСКА отстаёт на одно очко и занимает третью строчку. На втором месте оказалось московское «Динамо», команда опережает ЦСКА по дополнительным показателям.

В этом сезоне СКА и ЦСКА играли друг с другом уже дважды. Оба матча прошли в Москве и завершились победами ЦСКА — со счётом 3:1 и 4:0. В прошлом сезоне именно ЦСКА выбил СКА из Кубка Гагарина на стадии финала Западной конференции.