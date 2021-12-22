В Санкт-Петербурге стартовала жеребьевка предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию 2022. Мероприятие проходит в Государственной академической капелле.

Свои стартовые номера на короткую программу и ритм-танец узнают все участники соревнований — представители женского и мужского одиночного катания, парного катания, танцев на льду. Прямую трансляцию жеребьевки можно найти здесь.

Уже завтра, 23 декабря, стартуют соревнования на чемпионате России. Первыми на лед выйдут мужчины одиночники — их короткие программы стартуют в 13:15 по московскому времени. Затем с ритм-танцами выступят танцевальные пары (старт — 16:05 по мск), а в вечернем слоте будут соревноваться спортивные пары.

Турнир женщин-одиночниц стартует в пятницу, 24 декабря, уже после того, как будут разыграны медали в танцах на льду и у мужчин.