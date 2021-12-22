Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что была выписана из больницы.

Слова Тарасовой цитирует портал РИА Новости. «Я выписалась из больницы, но лечение продолжаю», – сказала тренер.

Отметим, из-за ухудшения состояния здоровья Тарасова пропустила съёмки заключительных эпизодов «Ледникового периода», в этом проекте она была судьёй. По информации СМИ, тренер была госпитализирована из-за высокого давления, около недели она находилась в стационаре.

Из-за проблем со здоровьем Тарасова уже долгое время не комментировала соревнования. На съёмках «Ледникового периода» Тарасова работала в инвалидном кресле, поскольку у неё на протяжении года серьёзные проблемы со спиной.