Российские фигуристки-одиночницы узнали стартовые номера в короткой программе на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге.

В первой разминке выступят (1-6) Камила Валиева, Валерия Шульская, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Софья Самоделкина и Александра Трусова.

Во второй разминке выступят (7-12) Ксения Гущина, Полина Свириденко, Софья Муравьева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

В третьей разминке выступят (13-18) Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Майя Хромых, Ксения Синицына, Арина Онищенко, Вероника Петеримова.

Соревнования у женщин в короткой программе стартуют в пятницу, 24 декабря, уже после того, как будут разыграны медали в мужском одиночном катании и танцах на льду. Старт короткой программы у женщин назначен на 18:20 по московскому времени.