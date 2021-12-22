Петербургский СКА не сумел открыть счёт в матче против московского ЦСКА по итогам первого периода матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, после первого периода счёт в матче 0:0.

В составе СКА на 11-й минуте за подножку две минуты штрафа получил Георгий Солянников, однако ЦСКА не удалось реализовать большинство. Не получилось этого сделать и при удалении Никиты Камалова за задержку соперника клюшкой. СКА получил одну возможность реализовать большинство после удаления Джона Гилмора у ЦСКА, но счёт не открыл.

На льду команды проведут еще два периода, прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

В предыдущих двух матчах в рамках этого розыгрыша побеждал ЦСКА — матчи в Москве завершились со счетом 3:1 и 4:0.