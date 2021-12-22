Российские спортивные пары узнали стартовые номера на короткую программу в рамках предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях пар принимают участие 12 дуэтов.

В первой разминке выступят (1-4) Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, Екатерина Гейниш/Илья Миронов, Карина Акопова/Никита Рахманин и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Во второй разминке выступят (5-8) Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.

В третьей разминке выступят (9-12) Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов будут закрывать соревнования пар.

Соревнования у спортивных пар в короткой программе стартуют завтра, 23 декабря. Старт короткой программы назначен на 19:05 по московскому времени.