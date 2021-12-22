Российские фигуристы-одиночники получили стартовые номера в короткой программе на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Церемония жеребьёвки ЧР проходит сегодня в Государственной академической Капелле.

В первой разминке выступят (номера 1-6) Александр Самарин, Алексей Ерохов, Пётр Гуменник, Андрей Мозалев, Артем Ковалев и Дмитрий Алиев.

Во второй разминке выступят (номера 7-12) Кирилл Сарновский, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Илья Яблоков, Марк Кондратюк и Егор Рухин.

В третьей разминке выступят (номера 13-18) Евгений Семененко, Роман Савосин, Михаил Коляда, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов и Андрей Анисимов.

Соревнования у мужчин в короткой программе стартуют уже завтра, 23 декабря. Старт выступлений назначен на 13:15 по московскому времени.