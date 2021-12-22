Российские танцевальные пары получили стартовые номера на ритм-танец в рамках предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Церемония жеребьёвки сейчас проходит в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

В первой разминке выступят (1-4) Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко , Влада Павленина/Александр Алексанян, Арина Ушакова/Максим Некрасов.

Во второй разминке выступят (5-9) Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и Аннабель Морозов/Андрей Багин.

В третьей разминке выступят (10-14) Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев, закрывать разминку будут Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Соревнования у танцевальных пар стартуют уже завтра, 23 декабря. Начало ритм-танца назначено на 16:05 по московскому времени.