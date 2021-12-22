Петербургский СКА вышел вперёд в матче против московского ЦСКА по итогам второго периода матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца», на данный момент счет в матче 2:0 в пользу СКА.

В первом периоде петербуржцы отличиться не смогли, но уже во втором периоде забросили сразу две шайбы при игре в равных составах. На 29-й минуте шайбу в ворота ЦСКА забросил Александр Волков с передач Валентина Зыкова и Никиты Седова. На 32-й минуте преимущество хозяев удвоил Данила Моисеев. В этой атаке ему ассистировали Никита Гусев и Даниил Пыленков.

Команды проведут на льду еще минимум один период, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В первых двух очных встречах в Москве в этом сезоне победу одерживал ЦСКА — со счетом 3:1 и 4:0.