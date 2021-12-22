Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказал мнение о том, задевает ли его критика и что ему не нравится в людях.

В подкасте «Больше спорта» на YouTube Дзюба отметил, что сейчас уже стал как бронепоезд, однако внутри, какой бы он ни был сильный, он все равно человек. «Конечно же, я вижу, сколько добра, помимо зла и негатива. Очень много людей, которые прям за тебя», — сказал футболист, подчеркнув, что были ситуации, когда он попадал в передряги и его костерили, однако есть люди, которые поддерживают.

По словам Дзюбы, он не принимает то, когда люди говорят одно, а в лицо пытаются заигрывать.

«Я хочу просто играть в футбол. Без подковерных игр. Хочу, чтобы было так: «Хочешь за сборную играть?». «Хочу». «Готов приехать?». «Готов». Без всяких «потом», «разлагал коллектив», — сказал Дзюба.