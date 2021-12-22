Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался об отношениях тренера с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Слова Железнякова прозвучали в интервью ютуб-каналу «Кваксель».

«Прекрасно, что люди объединяют Медведеву с Тутберидзе, хотят, чтобы они были как мама с дочкой. Но, ребят… Женя уже девушка, в женщину превращается, у нее взрослая жизнь», — сказал хореограф, добавив, что Медведева прошла с Тутберидзе классный спортивный путь, потом наступил разлад, а потом они снова сошлись.

После этого, по словам Железнякова, Медведева пошла своим путем — она участвует в шоу, заключает рекламные контракты. «Я хочу попросить фанатов: прекратите их все время объединять. У Этери своя жизнь, куча спортсменок, которым надо столько внимания уделять, есть дочь, к которой нужно слетать», — подчеркнул хореограф, добавив, что в отношениях фигуристки и тренера все нормально.

«В отношениях у них, думаю, все нормально. Не могу сказать точно, я же не стою все время со свечкой, когда они общаются», — сказал хореограф.