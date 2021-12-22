На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге сегодня, 23 декабря, состоятся выступления мужчин-одиночников в короткой программе.

Старт выступлений мужчин назначен на 13:15 по московскому времени.

Выступления фигуристов в первой разминке будет открывать Александр Самарин, далее на лёд выйдут Алексей Ерохов, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв, Артём Ковалёв. Закрывать выступления в шестёрке будет Дмитрий Алиев.

Во второй группе выступят Кирилл Сарновский, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Илья Яблоков, Марк Кондратюк и Егор Рухин.

В третью группу по итогам жеребьёвки попали Евгений Семененко, Роман Савосин, Михаил Коляда, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов и Андрей Анисимов.

Медали в мужском одиночном катании будут разыграны в пятницу, 24 декабря.