Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге.

Игра прошла на арене «Ледового дворца», встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу петербургского клуба, решающая шайба была заброшена в овертайме.

В первом периоде команды шайбами не отметились, а во втором СКА сумел обеспечить себе преимущество в две шайбы. В составе петербуржцев отличились Александр Волков и Данила Моисеев.

ЦСКА сумел отыграться в третьем периоде. На 41-й минуте отличился Константин Окулов, а на 52-й минуте счет сравнял Павел Карнаухов.

Решающую шайбу в овертайме 3х3 забросил нападающий СКА Никита Гусев.

Это первая победа СКА над ЦСКА в этом розыгрыше КХЛ, до этого два матча прошли в Москве и в обоих побеждали представители ЦСКА.