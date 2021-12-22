Московский «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Москве на арене дворца спорта «Лужники» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

В основное время команды успели обменяться шайбами. В составе «Спартака» по разу отличились Йори Лехтеря и Якуб Ержабек. За «Салават Юлаев» по шайбе забросили Теэму Хартиккайнен (реализовал большинство после удаления Александра Авцина) и Родион Амиров.

Овертайм команды провели без заброшенных шайб, а в серии буллитов удачливее оказался «Спартак». В составе московской команды точными бросками отметились Максим Цыплаков (дважды) и Тим Хед. В составе «Салавата» точно бросали Сакари Маннинен и Сергей Шмелев.