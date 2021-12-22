Пресс-службой МВД был опубликован видеоролик с допросом подозреваемого по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию (командный турнир) Дмитрия Соловьева.

Инцидент случился в центре Москвы 21 декабря, на данный момент Дмитрий продолжает находиться в стационаре, ему диагностировали черепно-мозговую травму.

Подозреваемый заявил, что на улице случился конфликт, в ходе которого его друг несколько раз ударил Соловьева. «На почве чего произошел конфликт? Человеку не понравилось, что мы стояли, разговаривали с его дамами. Первым именно ударил мой друг, а толкнул – потерпевший», — сказал подозреваемый.

По словам человека, после первого удара у них получилось все словесно разрешить, однако позже потерпевшему прилетело еще несколько ударов. После того, как драку остановили, Соловьев решил вызвать сотрудников полиции.

Сильно ли пострадал потерпевший? Нет. Хочу принести извинения за оскорбления, которые допускал со своей стороны», – сказал задержанный на допросе.