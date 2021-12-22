На чемпионате России по фигурному катанию 2022 сегодня, 23 декабря, состоятся выступления танцевальных пар с ритм-танцами.

Начало выступлений фигуристов назначено на 16:05 по московскому времени. В турнире принимают участие 14 танцевальных пар.

Открывать первую разминку будут Диана Дэвис/Глеб Смолкин, также в первой разминке выступят представители Петербурга Екатерина Миронова/Евгений Устенко (2 номер).

Во второй разминке под 6-м номером будут выступать действующие чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин, 8-й номер достался Тиффани Загорски/Джонатану Гурейро, 9-й — паре Аннабель Морозов/Андрей Багин.

Третью разминку откроют Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, после них в борьбу вступят Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, а следом выйдут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Закрывать соревнования будут чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.