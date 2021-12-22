Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сдал сомнительный тест на коронавирус, в связи с чем вынужден был пропустить матч чемпионата Франции против «Ренна».

Информация об этом появилась на портале «Спорт-Экспресс», позднее ее подтвердили источники «Чемпионата». Официальная информация о состоянии игрока от клуба пока не появилась.

Изначально Головин был в заявке на эту игру Лиги 1, однако сегодня, 22 декабря, был исключён из списка игроков, на матче он не присутствует.

Матч «Монако» — «Ренн» в эти минуты проходит на стадионе Луи II, счет на данный момент пока 0:0.

В этом сезоне Александр Головин сыграл в составе «Монако» 13 матчей в чемпионате Франции по футболу, забил два мяча и сделал две голевых передачи.