Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о предстоящем чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Слова Родниной цитирует портал Eurostavka.

«У меня каких-то любимцев особо нет. Я ожидаю хорошую интересную спортивную борьбу. В первую очередь, спортивные пары, потому что мне это роднее и понятнее. Здесь будут очень интересные дуэли», — подчеркнула эксперт, добавив, что в олимпийский год каждый будет показывать свой результат.

«Мне кажется, что будет сумасшедшая борьба в женском одиночном разряде. Потому что претенденток много, отдать кому-то особое преимущество очень сложно», — отметила Роднина, добавив, что ей хочется увидеть, кто чище и лучше справится с программами и своим набором элементов.

«Хочется наконец увидеть более стабильное и красивое катание у мужчин. Хотя они нас тоже стали радовать в последнее время, но хотелось бы более уверенного катания», — заключила Роднина.