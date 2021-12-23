На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге сегодня, 23 декабря, состоятся выступления спортивных пар с короткими программами.

Начало прокатов на льду ДС «Юбилейный» назначено на 19:05 по московскому времени.

В первой разминке под четвертым номером выступят бронзовые призёры чемпионата Европы Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Во второй разминке пятый номер достался чемпионами мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, а шестой — чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Третью разминку и все соревнования пар будут закрывать серебряные призёры Олимпийских игр, двукратные чемпионы Европы и призёры чемпионатов мира Евгения Тарасова/Владимир Морозов.