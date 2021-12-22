Главные новости из мира хоккея, фигурного катания и других видов спорта — в традиционном дайджесте от NVsport за 22 декабря:

СКА сумел обыграть ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Решающая шайба в овертайме — у Гусева

Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге. Игра прошла на арене «Ледового дворца», встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу петербургского клуба, решающая шайба была заброшена в овертайме. Её автором стал нападающий СКА Никита Гусев.

На чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге прошла жеребьёвка

В Государственной академической капелле Петербурга состоялась жеребьёвка чемпионата России по фигурному катанию. В женской короткой программе Камила Валиева вытащила первый стартовый номер, у мужчин соревнования будет открывать Александр Самарин, в танцах на льду — Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Тарасова сообщила, что её выписали из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что была выписана из больницы. Слова Тарасовой цитирует портал РИА Новости. «Я выписалась из больницы, но лечение продолжаю», – сказала тренер.

Хоккеисты из НХЛ официально не поедут на Олимпиаду в Пекине

Хоккеисты, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги, официально не сыграют на Зимних Олимпийских играх 2022 года за свои сборные. Информация об этом в официальном «Твиттере» НХЛ. Сообщается, что решение об отказе от поездки на Олимпиаду приняли совместно КХЛ и профсоюз игроков в связи с участившимися случаями коронавируса.

Российская футболистка Алсу Абдуллина перешла в «Челси»

Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина продолжит карьеру в «Челси». 20-летняя защитница перешла в лондонский клуб из «Локомотива». Её контракт рассчитан на 2,5 года.

Загитова и Медведева выступят на чемпионате России

Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в чемпионате России по фигурному катанию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания России Александра Когана. Обе фигуристки примут участие в показательных выступлениях.