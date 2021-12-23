Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки заявил, что уверен в падении собственного рекорда. По его мнению, Александр Овечкин готов к этому достижению.

Российский нападающий с 2005 года выступает в Северной Америке за «Вашингтон Кэпиталз».

«Нет никаких сомнений в том, что он обойдет меня, и я думаю, что это здорово. Он идет по графику в 40-50 голов в этом сезоне, если не больше», – приводит слова Гретцки The New York Times.

Пока Овечкин забил в НХЛ 752 гола и находится на четвертом месте в списке бомбардиров, уступая Яромиру Ягру (766), Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Напомним, регулярный чемпионат в США и Канаде приостановлен из-за роста количества случаев с COVID-19. Ожидается, что игры возобновятся после Рождества.