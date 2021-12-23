Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, мог ли бы нападающий петербургского клуба Артем Дзюба вернуться в сборную России при тренере Валерии Карпине.

По мнению, специалиста наставник национальной команды не хочет видеть форварда в составе, и это решение не изменится.

«Думаю, что если до сих пор Артема не вызвали, то его уже и не вызовут. Ждать следующего тренера? Тогда Артем будет уже старым для национальной команды», – цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Эксперт уверен, что он хороший форвард, но даже в составе клуба активнее себя продвигают другие игроки.

Напомним, накануне, 22 декабря, Дзюба заявил, что хотел бы вернуться в состав сборной России по футболу. Игрок «Зенита» считает, что к нему относятся несправедливо.