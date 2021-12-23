Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал готовность своей подопечной Александры Трусовой к чемпионату России. Он поделился ее процессом восстановления после травмы.

Спортсменка, несмотря на недавний стрессовый перелом стопы, будет бороться за олимпийскую лицензию на соревнованиях.

«Она ходит, работает, да. Могу успокоить болельщиков – с ней все хорошо. А как она себя покажет на старте – не могу сказать, одному богу известно. Что-то обещать я вам не могу, меня же потом и затравят», – цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что фигуристки ходят в танцевальный зал и при травмах. Спортсменки стараются не выпадать из процесса и не терять форму.

Напомним, чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Выступление женщин-одиночниц запланированы на 24 и 25 декабря.