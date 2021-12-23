Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал, как повышение возрастного ценза может повлиять на подготовку в их коллективе.

Идею введения правила выдвинула норвежская федерация фигурного катания.

Прежде наставник отметил, что девочки в старшем возрасте не смогли бы прыгать много квадов и трикселей.

«Фигурное катание – молодой вид спорта, зрители ждут этих прыжков. А хотят изменений те, кто против засилья российских фигуристок», – цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, это правило ничего не изменит, а только остановит развитие вида спорта. Он отметил, что тогда в его группе больший упор был бы на хореографию.

Напомним, ранее специалист высказался о готовности Александры Трусовой к предолимпийскому чемпионату России.