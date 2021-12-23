Сегодня, 23 декабря, стартует чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. В первый день турнира дуэты выступят с ритм-танцами. Турнир пройдет в дворце спорта «Юбилейный».

Пары начнут показывать номера в 16:05 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция турнира будет доступна на сайте Первого канала.

За олимпийские лицензии на соревнованиях поборются 14 дуэтов.

В первой разминке на чемпионате выступят Диана Дэвис/Глеб Смолкин и представители Санкт-Петербурга Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Далее, по итогам жеребьевки, сделают прокаты Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатану Гурейро и Аннабель Морозов/Андрей Багин.

В завершении на льду появятся Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Позже, сегодня, 23 декабря, пройдут короткие прокаты у спортивных пар.