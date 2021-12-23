Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков сообщил о пропуске предстоящих Олимпийских Игр-2022 в Пекине и всего оставшегося сезона. Спортсмен рассказал, что его до сих пор беспокоит травмированное колено.

Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Я прохожу курс реабилитации, поддерживаю физическую форму и тренируюсь в том режиме, в котором позволяет это делать мое колено», – приводит слова Юскова Матч ТВ.

По словам чемпиона, он пока не может вернуться к интенсивным нагрузкам. При этом дальнейшие решения еще не были приняты: атлет полностью сосредоточен на реабилитации.

Ранее спортсмен пропустил отборочный чемпионат России из-за травмы. Тогда же, в октябре, он не исключил завершения карьеры.

Напомним, Юсков становился золотым медалистом чемпионата мира в 2013, 2015 и 2016 годах на дистанции 1 500 м.