Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко высказался о новом трансфере московской команды и возможных изменениях состава. Он считает, что по статистике и по игре нападающий Шамар Николсон подойдет клубу.

Специалист отметил, что игрок мог прийти на место центрального нападающего Александра Соболева.

«Статистика у Николсона превосходная – в 18 матчах сезона он забил 13 мячей, отдал несколько голевых передач. То есть на бумаге все смотрится очень неплохо, визуально тоже», – цитирует Калиниченко «РБ Спорт».

Он добавил, что результаты легионера внушают некоторую долю оптимизма и радости. При этом ситуация в команде от этого не изменится.

«Лучше скажите, а какие позиции «Спартаку» не нужно усиливать? А если говорить, от кого избавляться – это больше история для внутреннего пользования. У меня есть мнение, кто сейчас не уровень «Спартака», – приводит слова бывшего футболиста источник.

Экс-игрок полагает, что примерно 60-70 процентов от команды не владеют мастерством высокого уровня и не готовы представлять клуб.