Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков назвал имена спортсменов, которые побегут на многодневке «Тур де Ски» и представят его группу. После его дополнений стал известен полный список участников гонки.

Соревнования состоятся на территории Швейцарии, Германии и Италии с 28 декабря по 4 января.

«В настоящее время мы находимся в Давосе на учебно-тренировочном сборе. 26 декабря отсюда поедем на первый этап «Тур де Ски» в Ленцерхайде. Ехать недалеко, всего 40 км», – цитирует Перевозчикова Чемпионат.

Мужскую сборную представят: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин.

Среди женщин побегут: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Екатерина Смирнова.