Спортивный комментатор Андрей Журанков уверен, что на чемпионате России по фигурному катанию нужно ввести возрастной ценз. По его словам, туда нельзя пускать 14-летних девушек.

Он связывает это с тем, что они все равно не смогут выступить на международных стартах. Там ограничения определяют именно этот возраст.

«Мне кажется, что нам надо заканчивать допускать на чемпионат России 14-летних девочек. Это уже получается, извините меня, чемпионат российского детского сада», – заявил Журанков в подкасте «Ход коньком».

Ровно половина участниц национальных соревнований в этом году – возраста 14 лет и меньше.

Комментатор привел в пример Аделию Петросян. В ноябре она первой в истории прыгнула четверной риттбергер на соревнованиях.