Председатель Комитета по физкультуре и спорту Петербурга Антон Шантырь оценил развитие городской спортивной инфраструктуры, отметил успехи местных спортсменов в период пандемии и рассказал, что нужно сделать для проведения Олимпиады.

Эксперт отметил, что коронавирус заставил на многое посмотреть по-другому и поменять точки отсчета.

«Влияние пандемии было двояким. С одной стороны, пришлось в чем-то притормозить, пересмотреть планы подготовки в спорте высших достижений», – цитирует Шантыря «Петербургский дневник».

По его словам, Санкт-Петербург – единственный регион в России, в котором в каждом районе созданы Центры физкультуры, спорта и здоровья.

Для того, чтобы провести Олимпиаду в городе уже многое готово, полагает специалист.

«Да, надо стремиться к тому, чтобы принять летние Олимпийские игры. У нас многие объекты готовы к этому хоть сегодня. И, что самое важное, надо будет возвести олимпийский стадион», – приводит его слова источник.