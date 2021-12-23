Сегодня, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге пройдет короткая программа спортивных пар. Соревнования состоятся в дворце спорта «Юбилейный».

Фигуристы стартуют с показом номеров в 19:05 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция турнира будет доступна на сайте Первого канала.

В борьбе за олимпийские лицензии выступят 12 дуэтов.

В первой разминке появятся бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Во второй разминке на лед выйдут чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, далее — чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Закрывать соревнования пар будут серебряные медалисты Олимпийских игр, двукратные чемпионы Европы и призеры чемпионатов мира Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Произвольная программа у спортивных пар пройдет в субботу, 25 декабря. Ее начало назначено на 15:30 по московскому времени.