Сегодня, 23 декабря, мужчины-одиночники выступят с короткими программами на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир принимает дворец спорта «Юбилейный».

Спортсмены начали прокаты в 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

В первой разминке в Санкт-Петербурге выступят Александр Самарин, Алексей Ерохов, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв, Артём Ковалёв. Закрывать выступления в этой группе будет Дмитрий Алиев.

Во второй, по итогам жеребьевки номера, покажут номера Кирилл Сарновский, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Илья Яблоков, Марк Кондратюк и Егор Рухин.

Последними выйдут на лед Евгений Семененко, Роман Савосин, Михаил Коляда, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов и Андрей Анисимов.