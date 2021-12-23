Бразильские полузащитники петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо номинированы на приз для лучших игроков, выступающих за рубежом. Они могут получить «Золотую самбу» за 2021 год.

Оба футболиста вошли в топ-30 среди спортсменов своей страны, сообщает пресс-служба на официальном сайте сине-бело-голубых.

Награда, вручаемая в Бразилии, присуждается с 2008 года. В разное время ее лауреатами становились Кака, Тиаго Силва, Роберто Фирмино. Также долго в шорт-лист попадал форвард «Зенита» Халк.

Победитель будет объявлен по результатам голосования журналистов, футболистов и болельщиков. Действующим обладателем приза является нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар.