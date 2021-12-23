Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о ближайших планах национальной команды и влиянии на них решения НХЛ об отказе от Олимпийских Игр-2022.

Об отрицательном выборе организации на запрос спортсменов стало известно накануне, 22 декабря. Позиция связана с опасением распространения коронавируса.

«Моя поездка во Флориду отменяется. Нет никакого смысла туда ехать. У нас есть расширенный список, но полного понимания пока нет о количестве ребят, которых мы вызовем на сбор», – цитирует Ковальчука Sport24.

Он отметил, что теперь штаб будет полностью фокусироваться на КХЛ. Основа команды была собрана уже после Кубка Первого канала.

По его словам, во время подготовки будет проведен полноценный сбор на две с половиной недели, где тренеры смогут донести все свои мысли до ребят. Также запланированы одна-две контрольные игры в России и одна в Пекине.

Напомним, Олимпийские Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.