Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась принимать участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине. «Разочарованы». Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на отказ Лиги.

Из-за пандемии коронавируса график НХЛ сдвинулся, поэтому в Лиге не захотели отпустить хоккеистов на XXIV зимние Олимпийские игры, чем вызвали разочарование МОК. Комитет опубликовал свой ответ на официальном сайте.

В организации помнят, что хоккеисты уже пропустили Игры-2018 в Пхенчхане, поэтому игроки очень хотели принять участие в Олимпиаде-2022.

«Мы, естественно, разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами. Тем не менее мы по-прежнему с нетерпением ждем выступления в Пекине лучших хоккеистов из других элитных лиг по всему миру», — говорится в заявлении МОК.

Хоккейные игры в Пхенчхане собрали большую международную аудиторию, потому как хоккей является излюбленным видом спорта во многих странах. Именно поэтому в Пекине за выступлением хоккеистов будут следить многие болельщики со всего мира, как это было в 2018 году, отметили в комитете.

Стоит уточнить, что грядущие Олимпийские игры станут вторыми подряд, на которые НХЛ не удастся попасть. В прошлый раз Лига была вынуждена отказаться от участия, и победителем на олимпийском хоккейном турнире стала сборная России.

Следующая Олимпиада намечена на период с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Российские хоккеисты сыграют в группе В и будут бороться со сборными Швейцарии, Чехии и Дании. Первая встреча запланирована на 9 февраля: россияне выступят против швейцарцев.