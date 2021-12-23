Александр Самарин завершил выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Спортсмен повредил лицо в момент падения на кваде.

Самарин выступал в первой разминке. Он исполнил каскад четверной лутц+тройной тулуп. Далее неудачно закончил четверной флип, завершил выступление тройным акселем.

Судьи оценили выступление спортсмена в 94,23 балла. Самарин открывал программу первого дня.

Ранее ученик Светланы Соколовской становился серебряным призером чемпионата Европы и выигрывал бронзу в команде на чемпионате мира.

Далее в первой разминке в короткой программе выступят Алексей Ерохов, Петр Гуменник, Андрей Мозалев и Артем Ковалев.