На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге завершились выступления участников первой разминки. После нее в короткой программе впереди идет Александр Ерохов.

Соревновательный день открывал Александр Самарин. Его выступление запомнилось падением с четверного флипа и разбитым подбородком. Его выступление оценили на 94,23 балла.

Вторым выступал москвич Александр Ерохов. Он показал каскад четверной сальхов + тройной тулуп. В середине программы исполнил четверной тулуп, а в финале сделал тройной аксель. Его балл – 95,24.

Представитель Санкт-Петербурга Петр Гуменник получил оценку – 91,04 балла. Он начал прокат четверным сальховым, удачно приземлил тройной лутц, с недочетами сделал каскад тройной лутц и тулуп.

Андрей Мозалев набрал 90,98 балла. Главной ошибкой стал недокрут и последующее падение с четверного сальхова. В программу он также добавил связку четверной тулуп + тройной тулуп и сделал тройной аксель.

Артем Ковалев недокрутил четверной тулуп в каскаде с тройным. Далее показал четверной сальхов, а затем тройной аксель. Судьи поставили ему оценку – 87,14 балла.

Дмитрий Алиев заработал только 86,40 балла и стал шестым по итогам первой разминки.