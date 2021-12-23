Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста об антипрививочниках. Глава государства жестко раскритиковал их позицию и действия во время ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что вакцинация – это единственный шанс побороться с пандемией. В тоже время Путин отказался рассматривать введение уголовного наказания за призывы отказаться от прививок.

«Это нечестная позиция против своего народа», – цитирует президента РИА Новости.

Путин не хотел бы оказывать давление на людей с другими позициями и призвал с уважением относиться к окружающим и терпеливо разъяснять меры.

Также глава государства рекомендовал ко второму кварталу 2022 года поднять уровень коллективного иммунитета до 80 процентов.