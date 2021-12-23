Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт сообщила, что не выступит на всероссийском турнире «Ижевская винтовка» в декабре 2021 года. По ее словам, она не готова к старту.

Соревнования в Удмуртии пройдут с 25 по 27 декабря. О пропуске старта спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

«Благодарю всех за поддержку и теплые слова! К сожалению, я не смогу выступить в Ижевске, как планировалось ранее. Мой организм готов к работе не на сто процентов», – написала Юрлова-Перхт.

Она отметила, что здоровье для нее находится на первом. Также биатлонистка поздравила всех подписчиков и болельщиков с Новым годом.

Напомним, ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт может готовиться к Олимпийским Играм-2022.