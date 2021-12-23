Сегодня, 23 декабря, на чемпионате страны по фигурному катанию начали соревнования дуэты с ритм-танцами. Турнир в Санкт-Петербурге принимает дворец спорта «Юбилейный».

Спортсмены стартуют с прокатами в 16:05 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

Всего в трех разминках выступит 14 дуэтов. Они разыграют между собой право на попадание на Олимпийские Игры-2022.

В первой группе на чемпионате появятся Диана Дэвис/Глеб Смолкин и представители Санкт-Петербурга Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Далее, по итогам жеребьевки, прокаты покажут Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатану Гурейро и Аннабель Морозов/Андрей Багин.

В завершении на льду будут Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Позже, сегодня, 23 декабря, состоятся короткие прокаты у спортивных пар.