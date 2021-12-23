Марк Кондратюк завершил выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. После удачного проката он вышел в лидеры по итогам двух разминок.

Кондратюк выступал во второй разминке. Судьи оценили выступление спортсмена в 97,77 балла. Он исполнил четверной аксель, показал тройной аксель, сделал каскад четверной сальхов + двойной тулуп.

Ученик Светланы Соколовской в текущем сезоне был третьим на Nebelhorn Trophy. Еще один ее ученик Александр Самарин находится на промежуточной третьей позиции (94,23). Вторым идет Алексей Ерохов (95,24).

Далее, в третьей разминке в короткой программе выступят Евгений Семененко, Михаил Коляда и Макар Игнатов.