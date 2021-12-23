Президент России Владимир Путина отреагировал на вопрос о трансгендерах на спортивных соревнованиях. К нему обратился один из журналистов на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что в таких изменениях и их принятии нет здравого смысла.

«Мужчины объявляют себя женщиной и выступают, скажем, в тяжелой атлетике. Или еще в каком-то виде. Женский спорт перестанет существовать. Совсем!», – заявил Путин.

Он добавил, что придерживается традиционного подхода к устройству семьи.

Напомним, на Олимпийских Играх в 2021 году тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии стала первым трансгендером на крупном старте.