В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 23 декабря, мужчины-одиночники выступили с короткой программой. Лидером по итогам первого дня стал Евгений Семененко.

Представитель Санкт-Петербурга набрал 98,03 балла. Он исполнил каскад из четверного и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.

На втором месте расположился Марк Кондратюк из Москвы. Судьи оценили выступление спортсмена в 97,77 балла. Он исполнил четверной аксель, показал тройной аксель, сделал каскад четверной сальхов + двойной тулуп.

Тройку призеров замкнул Макар Игнатов из Санкт-Петербурга с оценкой в 95,84 балла. Михаил Коляда стал пятым (94,26), Дмитрий Алиев – 12-м (86,40).

Завтра, 24 декабря, фигуристы выступят с произвольными программами. Начало прокатов – в 15:15 по московскому времени.