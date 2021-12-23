В сети появилось видео короткой программы Евгения Семененко на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. 18-летний местный фигурист не допустил серьёзных ошибок и показал первый результат.

Он исполнил каскад из четверного и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.

Семененко появился на льду в заключительной, третьей разминке. Судьи оценили выступление спортсмена в 98,03 балла.

18-летний фигурист является победителем командного чемпионата мира 2021 года. Также в этом сезоне он был третьим на этапе Гран-при в Канаде.

Произвольную программу мужчины покажут завтра, 24 декабря.