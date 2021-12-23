Петербургский фигурист Евгений Семененко прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате России. 18-летний спортсмен получил за свой прокат 98,03 балла и занимает промежуточное первое место.

«Я очень рад, что короткая программа сложилась таким образом, — цитирует Sports.ru Семененко. — Семьи не было на трибунах – не хочу, все-таки это огромные переживания. Не хочу, чтобы они лишний раз переживали. Мечта на этот чемпионат России? Не буду говорить – не сбудется».

Представитель Санкт-Петербурга набрал 98,03 балла. Он исполнил каскад из четверного и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.

Завтра, 24 декабря, фигуристы выступят с произвольными программами. Начало прокатов – в 15:15 по московскому времени.