Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с дипломатическим бойкотом Олимпиады в Пекине. На пресс-конференции с журналистами известный телеведущий Дмитрий Губерниев задал Путину данный вопрос. Глава государства назвал такое решение «неприемлемым и ошибочным».

«Я разговаривал с одним из бывших президентов США. И он мне сказал: блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и в Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны Соединенных Штатов,- сказал Путин. — И вот США продолжают наступать на те же грабли.

Это вызвано попытками сдержать развитие Китая. Никаких других мотивов нет и быть не может».

Ранее стало известно, что США, Великобритания и ряд других стран объявят дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. На выступлении спортсменов это не скажется, но Игры проигнорируют официальные лица стран.